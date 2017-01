Jazz A Part, c’est terminé !

Qu’il soit classique, contemporain, mystique, engagé, libre, en colère, en paix, nomade, curieux… le jazz est l’invité de Jazz A Part sur 7 stations de radios francophones.

Première semaine (2 au 8 juin 2014)

Grand Angle sur le livre FANFARES A COUTEAUX TIRES – ESQUISSES AUTOUR D’ALBERT AYLER de CHIM NWABUEZE (L’Harmattan 2014)

Dans ce livre, le poète esquisse des lieux de réflexions et mémoires, éclairés par la musique et la vie d’Albert Ayler (1936-1970) : saxophoniste phare du mouvement du Free Jazz des années soixante, libérateur de sons, grand explorateur de l’autre Nouveau Monde, d’une œuvre créatrice jusqu’alors insoupçonnée, transgressant frontières et codes pour atteindre une verticalité éveillée, une élévation humaine, moisson inespérée d’une lutte intérieure et de l’Histoire sonore américaine.

Musique d’Ayler mais aussi de Chim lui-même à la scie musicale, ainsi que les propos du poète recueillis par Franck Médioni, seront l’écrin aux extraits du long poème « Fanfares à couteaux tirés » mis à l’honneur dans cette émission.

Deuxième semaine (9 au 15 juin 2014)

Focus sur le disque FREE JAZZ ART – SESSIONS FOR BILL DIXON de JACQUES COURSIL & ALAN SILVA (Rogue Art 2014)

« Les trois sessions libres de FreeJazzArt, en duo avec Alan Silva, sont sorties d’un seul jet. Alan en connaissait d’avance tous les déroulements, ayant vécu, avec Dixon, la même expérience mais à une période différente. C’était facile, car lui et moi sommes de vieux amis, ayant si souvent joué ensemble et si souvent déambulé dans ce New York mouvementé des années soixante. Déjà, à cette époque, il avait trouvé son grand style de contrebasse à l’archet. »

Ainsi Jacques Coursil évoque-t-il ce très beau disque. Le rare trompettiste Coursil rend hommage au regretté trompettiste et chef d’orchestre Dixon. Pour l’accompagner dans cette aventure: Alan Silva, qui renoue avec la contrebasse qu’il délaissa longtemps au profit de synthétiseurs. Un disque magnifique.

Troisième semaine (16 au 22 juin 2014)

Focus sur le disque QUARTET ALTA de Gaël MEVEL – MICHAEL ATTIAS – JOHN HEBERT – THIERRY WAZINIAK (Label Rives 2014)

« La musique est très libre, mais pas free : nul expressionnisme ici. Une poignée de notes est lancée, comme autant de cailloux dans l’eau, et l’on contemple les cercles et le clapotis qui viennent brouiller la surface du silence. Car ainsi sont les thèmes que compose Gaël Mevel : peu de notes, peu de consignes, et les musiciens, comme l’eau, transportent, amplifient, troublent. Leurs trajectoires se croisent, comme deux vagues qui retombent en une légère écume, et la musique, née du silence, y retourne volontiers. »

Laurent Poiget, Citizen Jazz

Quatrième semaine (23 au 29 juin 2014)

Focus sur le disque NOUVELLE VAGUE de STEPHANE KERECKI QUARTET (Out Note 2014)

Ce disque a été conçu comme une image de ce que j’aime dans les films de la Nouvelle Vague : les thèmes qui ont été joués ont été très peu arrangés et considérés comme des matériaux bruts. Une grande part a été laissée à l’improvisation et à l’appropriation de ces thèmes à partir desquels chacun de ces formidables musiciens a construit une partie de l’édifice, en respectant l’esprit de ces films magiques, c’est-à-dire en gardant la plus grande liberté possible ». Stéphane Kerecki.